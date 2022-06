Johnny Depp e Jeff Beck annunciano ufficialmente il nuovo album "18". Ascolta qui il singolo This is a Song for Miss Hedy Lamarr

Johnny Depp e Jeff Beck hanno ufficialmente annunciato l'uscita del disco che sancisce la loro collaborazione in studio. Il rocker attore e il leggendario chitarrista pubblicheranno il nuovo album di inediti dal titolo "18" il prossimo 15 luglio.

In occasione dell'annuncio dell'uscita del disco il duo ha rilasciato sui principali servizi di streaming il nuovo singolo dal titolo This is a Song for Miss Hedy Lamarr.

Jeff Beck ha così spiegato il significato del titolo: "Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme si è davvero riacceso nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Scherzavamo su come ci sentivamo di nuovo a 18 anni, e così è diventato anche il titolo dell'album".

La tracklist di 18, il nuovo album di Jeff Beck e Johnny Depp:

Midnight Walker (Davy Spillane cover)

Death And Resurrection Show (Killing Joke cover)

Time (Dennis Wilson cover)

Sad Motherfuckin' Parade (Johnny Depp original)

Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder) (Beach Boys cover)

This Is A Song For Miss Hedy Lamarr (Johnny Depp original)

Caroline, No (Beach Boys cover)

Ooo Baby Baby (The Miracles cover)

What's Going On (Marvin Gaye cover)

Venus In Furs (The Velvet Underground cover)

Let It Be Me (The Everly Brothers cover)

Stars (Janis Ian cover)

Jeff Beck e Johnny Depp saranno in concerto in Italia con 4 attesissimi appuntamenti: