Jeff Beck + Johnny Depp, annunciata una nuova data del tour: 21 luglio a Cattolica (Rimini)

Il grande Jeff Beck ha annunciato oggi un nuovo concerto in Italia che si svolgerà a Cattolica nella splendida cornice dell’Arena della Regina. Il live va ad aggiungersi a quelli già programmati a Perugia, Gardone Riviera e Pordenone.



Jeff Beck ha anche reso noto che Johnny Depp farà parte della sua band in questi concerti. Gli show di questo tour europeo segneranno le prime date live di Jeff Beck da settembre 2019, quando suonò al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Molte di queste nuove date programmate facevano parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 prima che entrasse in vigore del blocco pandemico che ne determinò la cancellazione.

Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto 8 Grammy Awards, è stato citato da Rolling Stone tra i "100 più grandi chitarristi di tutti i tempi" ed è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame – una volta come membro degli Yardbirds e un’altra come artista solista.

17 Luglio – Perugia - Umbria Jazz

18 Luglio – Gardone Riviera - Anfiteatro del Vittoriale

20 Luglio - Pordenone - Blues & co. Festival

21 Luglio - Cattolica - Arena della Regina