I Beatles nel 1965 fumarono davvero marijuana a Buckingham Palace?

I Beatles il 26 ottobre 1965 vennero invitati a Buckingham Palace per ricevere l'onoreficenza di Member of the Order of the British Empire (Membri dell’Ordine dell’Impero britannico). L’MBE è uno dei più prestigiosi titoli della società anglosassone e, nel loro caso, uno dei più controversi mai ottenuti. Pare che il giorno in cui la regina Elisabetta II nominò John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison 'Baronetti', la band fumò marijuana in un bagno di Buckingham Palace, poco prima della cerimonia ufficiale. Almeno è quanto dichiarò John Lennon anni dopo: "Abbiamo fumato una canna per calmare i nervi”. Tuttavia, gli altri tre membri hanno sempre smentito questa affermazione. Paul ha più volte dichiarato di non ricordarsi nulla del genere mentre George ha affermato che al massimo si fumarono una sigaretta.