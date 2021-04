La vera storia della copertina di Enema Of The State, con protagonista la pornostar Janine Lindemulder. Ecco chi è

Enema of the State dei Blink-182 ha rappresentato la colonna sonora di una generazione di adolescenti americani nell’era del pop punk. Pubblicato nel 1999 vende 15 milioni di copie e arriva al numero 9 in classifica in America spinto dai singoli What’s My Age Again, All the Small Things e Adam’s Song e dall’irresistibile spirito giovanile dei Blink-182 che raccontano la loro filosofia di vita fatta di scherzi, feste, storie d’amore, confusione adolescenziale e deliranti teorie cospirazioniste su alieni e UFO (la grande passione di Tom DeLonge).

Ma è la copertina a far entrare l’album nell’immaginario pop: la pornostar Janine Lindemulder vestita da infermiera che si infila un guanto di lattice sulla mano destra. La foto è stata scattata da David Goldman, che ha raccontato: «Non conoscevo i Blink-182, non erano il mio tipo di musica, sono andato sul set con il mio team senza sapere cosa aspettarmi, e alla fine ho creato un’immagine che è diventata il loro simbolo».

Per quanto riguarda il famoso guanto di lattice, Goldman ha una spiegazione: «Fino all’ultimo l’album doveva intitolarsi Turn Your Head and Cough (Gira la testa e fai un colpo di tosse) e quindi ho avuto l’idea del guanto, che poi ha assunto un significato decisamente diverso con il titolo definitivo». In puro stile punk i Blink-182 vogliono prendere in giro l’espressione “enemy of the state” (“nemico dello stato”) e scelgono Enema of the State, un titolo scandaloso che insieme al videoclip esilarante di All The Small Things in cui la band prende in giro le boy band in alta rotazione su MTV e alla produzione di Jerry Finn che ha lavorato a Dookie dei Green Day, il disco che nel 1994 ha definito il pop-punk, lancia al successo i Blink-182.

Dopo aver firmato una copertina iconica, David Goldman negli anni successivi si è trasferito a Brooklyn e si è dedicato ai ritratti e ai reportage sociali, ma non ha mai dimenticato gli anni passati in California: «Fotografare celebrities e rockstar ha creato la mia estetica sia da un punto di vista tecnico che artistico» scrive sul suo sito, «è stata un’esperienza unica e mi ha mostrato una prospettiva diversa sulla vita».

Janine Lindemulder invece ha avuto un’esistenza turbolenta, una relazione tormentata con l’imprenditore e personaggio televisivo Jesse James (che l’ha lasciata per sposare Sandra Bullock) e una serie di problemi con la legge. Oggi vive in Oregon, e ha raccontato la sua vita rock’n’roll nel 2017 nel documentario After Porn Ends 2.