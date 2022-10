Il grande Bruce Dickinson esordì alla voce con gli Iron Maiden al Palazzetto dello Sport di Bologna il 26 ottobre 1981, prendendo il posto di Paul Di'Anno.

Scaletta:

Sanctuary

Purgatory

Wrathchild

Twilight Zone

Remember Tomorrow

Genghis Khan

Killers

Another Life

Innocent Exile

Running Free

Murders in the Rue Morgue

Phantom of the Opera

Iron Maiden



Transylvania

Drifter

Prowler

I Got the Fire (Montrose cover)