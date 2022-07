Johnny Depp: nel nuovo album con Jeff Beck ha scritto due canzoni sulla ex moglie Amber Heard

Johnny Depp ha scritto due canzoni per il suo album 18, entrambe ispirate dalla ex moglie Amber Heard.

Le due tracce saranno incluse all’interno di 18, l’album in uscita il 15 luglio, che l’attore e musicista americano ha realizzato insieme all’amico e chitarrista Jeff Beck. I brani dedicati a Heard saranno gli unici inediti della tracklist, che per il resto comprende cover di Lou Reed, Beach Boys, Killing Joke e Everly Brothers.

Grazie una recensione pubblicata sul Sunday Times, è possibile dare una sbirciatina a questo nuovo lavoro in studio, in particolare ad alcuni testi, tra cui quello di This is a Song for Miss Hedy Lamarr, una delle canzoni dedicate ad Amber Heard: “I think you’ve said enough for one motherf***ing night”, canta Depp: “Credo tu abbia detto abbastanza, per una c***o di nottata”.

“You’re sitting there like a dog with a seven-year itch … If I had a dime, it wouldn’t reach your hand”, ecco invece parte del testo di Sad Motherf**kin’ Parade, l’altro inedito: “Sei seduta lì come un cane col prurito da sette anni... Se avessi un centesimo, non raggiungerebbe la tua mano”.

Beck ha dichiarato di essere rimasto sbalordito, dopo aver sentito queste canzoni.

Depp e Heard nei mesi scorsi sono stati protagonisti di un processo, molto mediatico, dal quale l’attore è uscito vincitore, dopo le accuse di diffamazione lanciate alla ex moglie. La giuria ha infatti confermato di aver raggiunto all'unanimità il verdetto, prevedendo per l’attore di Pirati dei Caraibi un risarcimento di 10 milioni di dollari più altri 5 milioni di di danni punitivi.

Heard, dal canto suo, ha vinto una delle sue tre cause intentate contro Depp per diffamazione e ha ricevuto due milioni di dollari.