Johnny Depp ha ringraziato i fan per il sostegno durante il processo contro Amber Heard. Guarda il video

Johnny Depp ha ringraziato i suoi fan, per il supporto e l’affetto mostrato durante il processo contro l’ex moglie, l’attrice Amber Heard. Lo ha fatto tramite un post sui propri social network, più precisamente Instagram e TikTok. Ebbene sì, perché una delle prime cose fatte da Depp dopo la sentenza a suo favore è stato aprire un profilo sul social del momento.

“A tutti i miei più preziosi, leali e incrollabili fan. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto di tutto insieme. Abbiamo percorso insieme la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme, tutto perché per voi era importante. E ora, andremo avanti, tutti insieme. Siete, come sempre, i miei veri datori di lavoro e ancora una volta non ho altro modo di ringraziarvi, se non, semplicemente, ringraziandovi. Quindi, grazie, JD”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp)

Il post, che ha raccolto oltre 3,5 milioni di like in meno di tre ore, è un video che racchiude il montaggio di vari momenti del suo tour nel Regno Unito con l'ex chitarrista degli Yardbirds Jeff Beck, tra esibizioni sul palco, backstage e fan adoranti con tanto di cartelli di supporto all’attore.

Su TikTok, l'hashtag #johnnydepp è stato cliccato più di 34 miliardi di volte.

Depp e Beck sono in tour insieme nel Regno Unito, con il primo che ha raggiunto a sorpresa l’amico sul palco la prima volta a Sheffield, lo scorso 29 maggio, per poi tornare anche per gli show successivi. Anche in occasione di queste date, l’attore ha ringraziato e salutato i fan ogni qual volta gli fosse possibile, per esempio al suo arrivo al Barbican di York, prima del concerto, o mentre lasciava l’hotel dove aveva pernottato.