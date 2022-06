Johnny Depp e Marlon Brando, la storia della loro incredibile amicizia: "È sempre stato generoso e mi ha supportato molto"

Nel corso della propria carriera Johnny Depp ha creato una connessione con i nomi più importanti di Hollywood e della cultura pop, cercando il filo che unisce rock, cinema e letteratura per creare un immaginario alternativo all’interno dello showbusiness americano.

La sua amicizia più bizzarra è quella con Hunter S.Thompson, lo scrittore che ha inventato lo stile “gonzo” e vissuto una vita da rockstar, che Johnny Depp ha impersonato nel 1998 nel film “Paura e Delirio a Las Vegas” di Terry Gilliam. Si dice che nel 2005 Johnny Depp abbia pagato di tasca propria per eseguire le ultime volontà di Hunter Thompson, che si è suicidato il 20 febbraio 2005. Il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri sono state sparate da un cannone a 47 metri di altezza. «Hunter era un eroe e il mio miglior amico. Voglio che i suoi desideri siano realizzati» ha detto Johnny Depp.

Nel 1994 Johnny Depp ha anche stretto amicizia con una delle più grandi ed enigmatiche figure del cinema americano, Marlon Brando. Brando aveva 70 anni e Johnny Depp 31 quando si sono ritrovati sul set di “Don Juan DeMarco maestro d’amore”, storia bizzarra di uno psichiatra e del suo paziente convinto di essere il famoso conquistatore di donne Dongiovanni. «Quando incontri una leggenda simile, un mito, una parte di te rimane completamente stupefatta» ha raccontato, «Ma allo stesso tempo mi ha fatto stare bene e dopo un po’ da Marlon Brando si è trasformato semplicemente in Marlon. Una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto». Marlon Brando ha anche dato diversi consigli al suo giovane collega su come muoversi nel mondo spietato dello showbisiness: «Una volta ero ospite ad un talk show e il conduttore mi ha fatto una domanda sui miei figli. Io ho risposto: “stanno bene, grazie”. Marlon mi ha chiamato subito dopo per dirmi: non devi mai parlare dei tuoi figli in televisione».

Marlon Brando è morto a 80 anni nel 2004 lasciandosi dietro una aura di mistero e il ricordo di un talento immenso e dal carattere difficile. Johnny Depp però ha soltanto ricordi positivi di lui: «E’ stato un mentore, un grande amico e una fonte di conoscenza. È sempre stato generoso e mi ha supportato molto»