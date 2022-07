Johnny Depp ha pubblicato a una nuova canzone con Jeff Beck: The Death And Resurrection Show

Johnny Depp ha pubblicato, a sorpresa, un nuovo brano, intitolato The Death And Resurrection Show. Lo ha fatto annunciandolo su Instagram, nella notte dell’8 luglio, tramite una story in cui è possibile sentire pochi secondi della traccia.

Si tratta di una cover: l’originale è infatti dei Killing Joke e risale al 2003.

La canzone andrà a inserirsi, quasi sicuramente, nella tracklist di 18, l’album che l’attore e musicista ha realizzato con l’amico e collaboratore, nonché grande chitarrista, Jeff Beck. Il lavoro in studio, infatti, era stato già annunciato nel 2021, ma poi il tutto era finito in stand by, anche per le vicende giudiziarie di Depp. Ora che il processo contro la ex moglie, Amber Heard, si è concluso a favore di Johnny, l’album potrà uscire: la data di pubblicazione prevista è per il 15 luglio, secondo quanto confermato dai due.

Oltre a The Death And Resurrection Show, nell’album Depp e Beck si sono divertiti a rivisitare altri pezzi, come ad esempio Caroline, No dei Beach Boys e Venus In Furs dei Velvet Underground, entrambe già rese note. Non mancheranno cover di Marvin Gaye e degli Everly Brothers.

Depp ha anche composto degli inediti, uno di questi intitolato This Is A Song For Miss Hedy Lamarr.

18 ha richiesto tre anni per essere registrato e, secondo una dichiarazione di Beck, deve il suo titolo allo "Spirito e alla creatività giovanile" della coppia. “Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme – ha dichiarato il chitarrista – si è davvero riacceso il nostro spirito giovanile e anche la nostra creatività. Scherzavamo su come ci sentivamo di nuovo come se avessimo 18 anni, quindi quello è diventato anche il titolo dell'album”.

Lo scorso maggio, Depp è apparso su palco di Beck, come ospite a sorpresa in due dei concerti inglesi dell’artista, rispettivamente a Sheffield e Londra.