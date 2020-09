La storia dell'unica volta in cui Kurt Cobain ha suonato con Courtney Love

Kurt Cobain e Courtney Love erano due figure di spicco nella cultura degli anni '90. Si sposarono nel 1992 ma sorprendentemente i due hanno condiviso il palco in pubblico solo in un'occasione.

Quell'occasione arrivò inaspettatamente l'8 settembre 1993. Kurt Cobain decise di salire sul palco durante un concerto acustico di sua mogli Courtney Love al Club Lingerie di Hollywood e lo fece per una causa molto importante, il "Rock Against Rape Benefit". Il leader dei Nirvana infatti decise di esibirsi per beneficenza per aiutare le persone vittime di stupro.

Il tema degli abusi e della violenza era molto caro a Cobain, tanto da scriverne una canzone per l'album "In Utero" uscito lo stesso anno, Rape Me, e la canzone rappresentava il tentativo dei Nirvana di scrivere un inno contro lo stupro.

In un'intervista rilasciata all'epoca per il magazine Spin Kurt Cobain spiegò così il motivo che lo spinsero a scrivere quel testo e il suo significato: "È come se lei dicesse 'Stuprami, vai avanti, violentami, picchiami. Ma non uccidermi. Sopravviverò e uno di questi giorni ti violenterò anch'io e tu non lo saprai nemmeno'".

Durante quel concerto Courtney Love eseguì in versione solista "Doll Parts" e "Miss World" delle Hole, prima di rivolgersi al pubblico e presentando scherzosamente Kurt come "Ecco mio marito, Yoko". Cobain suonò con la moglie una potente versione acustica "Pennyroyal Tea" dei Nirvana prima di chiudere il set con "Where Did You Sleep Last Night?".