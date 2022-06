Johnny Depp e Jeff Beck hanno pubblicato un altro brano dal nuovo album: ascolta qui "Venus in Furs"

Johnny Depp e Jeff Beck hanno pubblicato Venus In Furs, un nuovo estratto da 18, l'album che sancisce la collaborazione tra il rocker attore e il leggendario chitarrista inglese.

Il brano è una reinterpretazione del classico dei The Velvet Underground pubblicato dalla band di Lou Reed nel 1967 all'interno di The Velvet Underground & Nico.

Il nuovo album di Johnny Deppe e Jeff Beck sarà pubblicato il prossimo il prossimo 15 luglio.

Per la raccolta di 13 tracce il leggendario chitarrista e co-fondatore degli Hollywood Vampire ha registrato una serie di cover che comprendono Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground, Killing Joke, e altri insieme a due composizioni originali di Depp.

Jeff Beck ha trovato uno spirito affine al suo in Johnny Depp quando i due si sono conosciuti nel 2016. I due hanno legato velocemente parlando di macchine e chitarre ed hanno passato gran parte del loro tempo insieme cercando di far ridere ognuno l’altro. Allo stesso tempo, l’apprezzamento di Beck è cresciuto per le capacità di scrittura di Depp e il suo orecchio per la musica. Quel talento e la loro chimica hanno convinto Beck del fatto che dovevano fare un album insieme.

Depp ha accettato ed hanno iniziato nel 2019. Durante i seguenti 3 anni hanno registrato un mix di originali di Depp e un ampio range di cover che vanno dai Celtic e Motown, ai Beach Boys ai Killing Joke. Nel 2020, durante la pandemia, hanno pubblicato un’anteprima della loro collaborazione con la loro cover di John Lennon “Isolation”.

L’ album di 13 tracce del duo, dal nome 18, uscirà il 15 luglio. Beck spiega il titolo dell’album: “Quando io e Johnny abbiamo iniziato a suonare insieme, il nostro spirito giovanile e la creatività hanno cominciato a rinforzarsi. Ci siamo messi a scherzare su come ci sentivamo diciottenni di nuovo, quindi è diventato il titolo dell’album”.

18 sarà disponibile in CD e digitale, mentre una versione su vinile nero 180 grammi sarà disponibile dal 30 settembre. L’immagine sulla cover è un’illustrazione di Beck e Depp diciottenni disegnata dalla moglie di Beck, Sandra.

Nell’attesa della pubblicazione Beck ha lanciato un tour europeo che include Depp come special guest, tra le location anche l’Olympia a Parigi il 25 luglio.

Per gli ultimi 12 anni Depp ha registrato ed è stato in tour con gli Hollywood Vampires, una band che ha fondato con Alice Cooper e Joe Perry. Il supergruppo ha pubblicato due album in studio che includono come ospiti alcuni dei più grandi nomi del rock: Paul McCartney, Dave Grohl e Joe Walsh. La lista include Beck, che ha suonato la chitarra in “Welcome To Bushwackers”, un brano in Rise, il secondo album dei Vampires, che è uscito nel 2019.

Poco dopo, Depp ha chiesto a Beck di suonare su una melodia che aveva scritto, il primo singolo dell’album “This Is A Song For Miss Hedy Lamarr”, un omaggio all’attrice/inventrice. Beck afferma che è stato lo stimolo per questa collaborazione ed è una delle sue tracce preferite dell’album. “Ne sono rimasto colpito. Quel brano è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me”.

Riguardo Beck, Depp aggiunge: “è un onore straordinario suonare e scrivere musica con Jeff, uno dei veri grandi e una persona che ho il privilegio di considerare un fratello”.

In studio Beck afferma che lui e Depp si sono spronati a vicenda a lasciare le loro comfort zone con i brani che hanno scelto di interpretare. “Non ho avuto un partner creativo come lui per secoli” dichiara Beck, “è stata una vera potenza per questo album. Spero solo che le persone lo prenderanno seriamente come musicista perché è difficile per alcuni accettare che Johnny Depp sappia cantare il rock and roll”.

Depp giustifica la fiducia nel nuovo album di Beck dimostrando un incredibile range emotivo in brani come “Venus In Furs” dei Velvet Underground, la ballad degli Everly Brothers “Let It Be Me” e il classico soul di Marvin Gaye “What’s Going On”. Sui pezzi strumentali Beck dimostra perché è universalmente venerato come re della chitarra con delle stupende versioni di “Midnight Walker” di Davy Spillane e due brani del capolavoro dei Beach Boys Pet Sounds: “Caroline, No” e “Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder).”

La tracklist di 18, il nuovo album di Jeff Beck e Johnny Depp:

Midnight Walker (Davy Spillane cover)

Death And Resurrection Show (Killing Joke cover)

Time (Dennis Wilson cover)

Sad Motherfuckin' Parade (Johnny Depp original)

Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder) (Beach Boys cover)

This Is A Song For Miss Hedy Lamarr (Johnny Depp original)

Caroline, No (Beach Boys cover)

Ooo Baby Baby (The Miracles cover)

What's Going On (Marvin Gaye cover)

Venus In Furs (The Velvet Underground cover)

Let It Be Me (The Everly Brothers cover)

Stars (Janis Ian cover)

Jeff Beck e Johnny Depp saranno in concerto in Italia con 4 attesissimi appuntamenti: