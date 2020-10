Corey Taylor ha pubblicato la sua versione di "Ace Of Spades" dei Motörhead. Guada il video e ascoltala qui

Cory Taylor ha registrato la sua versione di "Ace Of Spades" dei Motörhead.

Il rocker americano, frontman di SLIPKNOT e STONE SOUR suonerà questa sera al Forum di Los Angeles come parte dell'evento di streaming pay-per-view globale "Forum Or Against 'Em".

Ascoltala qui:

Can’t thank @CoreyTaylorRock enough for lending his new track Culture Head off the his new album CMFT (OUT TOMORROW!) as the #NXTLOUD theme for #NXTTakeOver: 31 ... but this one is for Lem... #AceOfSpades @mymotorhead pic.twitter.com/tc6RBEvLbK — Triple H (@TripleH) October 1, 2020

Corey Taylor ha pubblicato oggi il suo primo album solista CMFT.

“CMFT” è frutto di un processo che ha impegnato Taylor per molto tempo, con brani scritti negli scorsi mesi e altri che risalgono agli anni della sua adolescenza. Registrato agli Hideout Studio di Las Vegas, con il produttore Jay Ruston e la sua band (Christian Martucci [chitarra], Zach Throne [chitarra], Jason Christopher [basso] e Dustin Robert [batteria]), l’album traccia una mappa selvaggia ed esilarante della psiche musicale di Taylor. La frenetica e veloce “HWY 666” apre le danze con un diabolico fremito, mentre “Silverfish” mette da parte il songwriting acustico di Taylor a favore di un funambolico equilibrio tra accattivanti passaggi e pesanti influenze. Una minacciosa linea di basso cede il passo a chitarre di ispirazione hendrixiana in “Culture Head” e le suadenti melodie al pianoforte di “Home” offrono uno sguardo senza filtri sull’immenso spettro vocale di Taylor.

TRACKLIST:

1. HWY 666

2. Black Eyes Blue

3. Samantha’s Gone

4. Meine Lux

5. Halfway Down

6. Silverfish

7. Kansas

8. Culture Head

9. Everybody Dies On My Birthday

10. The Maria Fire

11. Home

12. CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

13. European Tour Bus Bathroom Song