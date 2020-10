Corey Taylor pubblica la versione acustica di Black Eyes Blue. Ascoltala qui

Corey Taylor ha pubblicato la versione acustica del suo ultimo singolo "Black Eyes Blue" tratto dall'album "CMFT".

"Amo quello che ho fatto in passato, amo i progetti a cui sono stato legato, ma questo, onestamente, è stato probabilmente l'album più divertente che ho realizzato dai tempi del primo album degli SLIPKNOT". Con queste parole Corey Taylor ha descritto "CMFT", il suo primo album solista.

“CMFT” è frutto di un processo che ha impegnato Taylor per molto tempo, con brani scritti negli scorsi mesi e altri che risalgono agli anni della sua adolescenza. Registrato agli Hideout Studio di Las Vegas, con il produttore Jay Ruston e la sua band (Christian Martucci [chitarra], Zach Throne [chitarra], Jason Christopher [basso] e Dustin Robert [batteria]), l’album traccia una mappa selvaggia ed esilarante della psiche musicale di Taylor.

TRACKLIST:

1. HWY 666

2. Black Eyes Blue

3. Samantha’s Gone

4. Meine Lux

5. Halfway Down

6. Silverfish

7. Kansas

8. Culture Head

9. Everybody Dies On My Birthday

10. The Maria Fire

11. Home

12. CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

13. European Tour Bus Bathroom Song