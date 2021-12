Nirvana, MTV Unplugged in New York: ecco perché secondo la band avrebbe potuto essere un disastro

Lo show che i Nirvana fecero per MTV nell'ambito del progetto Unplugged nel 1993 rappresenta uno dei momenti più importanti e significativi nella storia della band di Seattle. Un live che ha fatto storia e che ha regalato uno degli album live più amati dai fan dei Nirvana. Eppure, stando a quanto dichiarato anni fa da Dave Grohl, la serata si sarebbe potuta rivelare un completo disastro.

Nel corso di un'intervista concessa ad American Way, il frontman dei Foo Fighters ha rivelato: “Quello spettacolo poteva trasformarsi in un disastro. Non avevamo provato e non eravamo abituati a suonare in acustico. Abbiamo fatto giusto un paio di prove e furono terribili. Tutti pensavano che sarebbe stato uno show orribile anche quelli di Mtv. Poi ci siamo seduti, le telecamere hanno iniziato a riprendere ed è successo qualcosa. Abbiamo sentito come un click e siamo partiti. Ed alla fine è stata una delle esibizioni più memorabili della band”.

«Cosa stiamo accordando? Un’arpa? Pensavo fossimo una grande rock band piena di soldi, dovremmo avere un sacco di chitarre». Sono le parole mormorate nel microfono da Kurt Cobain sul palco del Sony Music Studios di New York alla fine di Something in the Way durante il concerto Unplugged in New York registrato per le telecamere di MTV il 18 novembre 1993, pubblicato il 1 novembre 1994 e considerato uno dei più grandi album live di tutti i tempi.

In quelle parole di Kurt Cobain c’è tutta la sua intelligenza e il suo sarcasmo, la sua insofferenza verso i meccanismi del music business che stanno schiacciando la sua ricerca di autenticità e purezza artistica, il racconto pieno di sofferenza interiore di due anni assurdi e inaspettati dei Nirvana che dal 1991 al 1993 dopo il successo di Nevermind ma anche quello del loro album più radicale, In Utero, sono stati catapultati dall’underground di Seattle ai primi posti in classifica in America.

Il disco contenente la memorabile esibizione venne pubblicato il 1° novembre 1994.

La tracklist:

1. "About a Girl"

2. "Come as You Are"

3. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam"

4. "The Man Who Sold the World"

5. "Pennyroyal Tea"

6. "Dumb"

7. "Polly"

8. "On a Plain"

9. "Something in the Way"

10. "Plateau"

11. "Oh, Me"

12. "Lake of Fire"

13. "All Apologies"

14. "Where Did You Sleep Last Night"