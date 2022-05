Metallica, i consigli di Robert Trujillo per i giovani musicisti: "Imparate a gestire le relazioni con i membri della band"

Robert Trujillo, il bassista dei Metallica che ha sostituito Jason Newsted nel 2003 ha raccontato la sua carriera in una puntata del podcast The Ex-Man With Doc Doyle condotto dal chitarrista della band metal Bad Wolves. Un podcast in cui l’argomento principale sono le storie vere di professionisti del mondo della musica, le sfide quotidiane e l’impegno per lasciare il segno, una raccolta di esperienze che vuole essere di ispirazione per i ragazzi in cerca della propria strada nella vita, come ha detto Doc Coyle.

Per questo, Robert Trujillo ha voluto soffermarsi sulle sue esperienze prima di entrare nei Metallica, raccontando come essere un “ex membro” di varie band (come nel titolo del podcast) lo abbia aiutato nella sua carriera. Robert Trujllo è nato nel 1964 in California, ha origini messicane e native americane, è cresciuto a Culver City e ha iniziato a suonare il basso ispirato dal suo idolo, Jaco Pastorius: “Ascoltare lui è stato come sentire per la prima volta Van Halen fare l’assolo di Eruption. Mi sono chiesto: ma che strumento sta suonando? Jaco era funk, rock, soul e aveva un atteggiamento punk.” A diciannove anni Trujillo frequenta una scuola di jazz con l’intenzione di diventare un musicista di studio professionista, ma nello stesso momento nasce l’amore per il metal. Nel 1989 entra a fare parte dei Suicidal Tendencies, poi entra a fare parte della band di Ozzy Osbourne, poi forma la band sperimentale Mass Mental e il gruppo funk metal Infectious Groove con Mike Muir ex cantante dei Suicidal Tendencies e nei primi anni duemila collabora con Jerry Cantrell degli Alice in Chains e i Black Label Society di Zakk Wylde.

“Quando fai parte di una band, le relazioni con gli altri sono fondamentali. Le persone creative possono essere molto complicate a livello personale” ha spiegato Trujillo, "Non si tratta solo di saper suonare, devi essere capace di costruire una relazione con queste persone che diventano la tua famiglia. È un imperativo: devi gestire questa responsabilità.” Il bassista dei Metallica ha anche svelato dei dettagli su Jerry Cantrell e Ozzy Osbourne: “Sono stato con loro nel momento peggiore della loro vita per quanto riguarda la trasgressione. Mi chiedevo: come faccio a far funzionare questa cosa? Come posso evitare che il vulcano esploda?”

Robert Trujillo ha detto di aver spiegato la sua arte della mediazione soprattutto a suo figlio Tye: “Suona in un paio di band e si sta divertendo moltissimo e io gli ho detto: quando sei in tour devi essere equilibrato ed equilibrare le persone intorno a te”

A soli 12 anni, Tye suonava già il basso con i Korn: “Io ero il suo tour manager personale” ha detto Robert Trujillo, “Facevo in modo che non arrivasse mai in ritardo, anche se non ama svegliarsi presto. A nessuno piace svegliarsi presto ma io gli dicevo: non devi mai arrivare per ultimo.” Ha anche raccontato che quando era giovane, è capitato a lui di fa e aspettare gli altri: “Quando ero nei Suicidal Tendencies il chitarrista Rocky George mi faceva sedere in fondo al tour bus da solo se arrivavo in ritardo. Era una regola molto chiara, non ho mai detto: “fottiti, faccio quello che mi pare”, ho capito subito che la cosa più importante è la squadra”