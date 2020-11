Corey Taylor ha tenuto un concerto per 12 persone in un bar di North Hollywood. Guarda i video

Corey Taylor ha tenuto un concerto, rispettando le norme di distanziamento sociale, per sole 12 persone il 5 novembre scorso in un bar a Los Angeles. L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi per il fondo Sweet Relief COVID-19 e ha visto cinque fortunati vincitori del concorso (più un ospite ciascuno) per assistere all'esibizione di Taylor.

Sembra che lo spettacolo segreto si sia svolto in un piccolo bar e le immagini trapelate dell'evento danno l'idea di un'intima serata open-mic che un concerto di una grande rockstar come Corey Taylor. Nonostante l'intimità e il poco pubblico presente, Taylor ha definito l'esperienza come "incredibile" e definendolo come la forma di concerto più sicura e accessibile al momento, data la gravità della pandemia in corso: "L'incredibile sensazione di essere di nuovo davanti ad un pubblico, anche se erano solo 12 persone! Il secret show socialmente distante della scorsa settimana a Los Angeles è stato un vero spasso. Abbiamo suonato di nuovo musica dal vivo e raccolto fondi per @sweetreliefmusiciansfund. Grazie a tutti coloro che hanno donato e grazie ai nostri vincitori che sono riusciti a partecipare alla serata speciale".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corey Taylor (@coreytaylor)

Guarda alcuni estratti dello show: