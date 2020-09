Corey Taylor: appuntamento livestream per presentare il nuovo album. Tutte le info

Per celebrare la pubblicazione del suo primo album solista Corey Taylor ha annunciato che, insieme alla sua band, scriverà una nuova pagina nella storia del rock con Forum Or Against ‘Em, evento in stream globale dalle proporzioni epiche che si svolgerà il 2 ottobre (giorno di uscita dell’album) al Forum di Los Angeles. I biglietti per questo storico evento stream in pay-per-view. I fan potranno acquistare anche bundle esclusivi che includeranno, oltre al biglietto, t-shirt, felpe, poster e l’accesso alla visione di un inedito show acustico di Corey Taylor.

Forum Or Against ‘Em sarà caratterizzato da una produzione in grande stile con effetti scenici e pirotecnici, da un set che presenterà tutti i brani di CMFT e una selezione di canzoni preferite dai fan di Slipknot e Stone Sour, più una manciata di cover e la performance della rock n’ roll girl-gang dance squad The Cherry Bombs. Lo show sarà preceduto da interviste e girato dietro le quinte; a condurre il pre-show: il presentatore/giornalista Beez.

"L’ho detto fin dall’inizio: avrei trovato il modo di portare questa musica e questa band alle persone”, ha commentato Corey Taylor. “Sono onorato che il Forum ci abbia permesso di rendere tutto questo possibile. È CMFT nella sua interezza. Sono le canzoni che mi accompagnano da anni. È una celebrazione e non vedo l’ora di poter festeggiare con tutti voi”.

CMFT, album di debutto solista di Corey Taylor, sarà disponibile dal 2 ottobre su etichetta Roadrunner Records, frutto di un processo che ha impegnato Taylor per molto tempo, con brani scritti negli scorsi mesi e altri che risalgono agli anni della sua adolescenza.