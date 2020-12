Slipknot: UFFICIALE in concerto a Villafranca di Verona il 27 luglio 2021. Tutte le info

Gli Slipknot hanno annunciato il loro ritorno in Italia in concerto per un'UNICA DATA al Castello Scaligero di Villafranca di Verona il prossimo 27 luglio 2021.

I biglietti per il Tour di We Are Not Your Kind saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it dalle ore 10.00 di martedì 22 dicembre. La vendita generale partirà dalle ore 11.00 di mercoledì 23 dicembre 2020 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il concerto sarà inserito nella rassegna Villafranca Festival organizzata da Eventi Verona srl in collaborazione con l'amministrazione comunale di Villafranca di Verona.

Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto