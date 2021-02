Slipknot, Corey Taylor: “Odio quasi tutto il rock di nuova generazione!"

In occasione di un’intervista rilasciata durante il podcast online Cutter’s Rockcast, Corey Taylor si è lasciato andare dando la sua opinione sulla scena rock contemporanea.

Il frontman di Slipknot e Stone Sour ha ammesso di non amare particolarmente i giovani musicisti rock, che sembrano non avere interesse a creare qualcosa che suoni diverso e nuovo. “Prendo per esempio alcune di queste band che suonano in un modo, o suonano in quest’altro modo, o suonano come quell'altro tipo – dice Taylor – e, sai, è come se avessero ascoltato solo due album che sono usciti un minuto fa. Ma chi mi fa davvero arrabbiare sono quelli che prendono qualcosa che esiste da sempre e poi fondamentalmente lo rielaborano e lo chiamano "nuovo". […] Questi ragazzi sono stanchi che i vecchi dicano loro che la musica che è venuta prima di loro era migliore. E non so chi ha ragione, ma so che entrambi hanno torto, perché poi dovremmo incoraggiare tutto”.

Cosrey Taylor ha poi aggiunto: “E io non sono da meno. Sono il peggior vecchio brontolone che agita il suo bastone. Odio tutto. Odio quasi tutto il rock nuovo. Odio quelli che hanno fallito in un genere musicale e si buttano sul rock – e credo che lui sappia di essere proprio lui, ma questa è un’altra storia. Io sono il peggiore e odio tutto. Le persone sono abituate, da me se lo aspettano. Però ho anche incoraggiato la nuova generazione a pensare andando oltre i confini creati da quello che abbiamo ascoltato finora. Fate qualcosa che sappia di nuovo; non deve necessariamente suonare come nuovo, deve darti la sensazione di esserlo. Se il sound suona morto, amico, allora la gente lo tratterà come tale”.

Taylor, che ha pubblicato il suo album di debutto solista CMFT lo scorso ottobre, ha anche rilasciato qualche indizio su una possibile ripresa dell’attività degli Slipknot, pandemia permettendo: “Abbiamo qualcosa in preparazione, non posso dire niente ma sarà potente. Gli Slipknot hanno in programma un tour in America in settembre. Questi sono i nostri piani. Finora non abbiamo sentito nulla di diverso rispetto a questo. E parliamo con i nostri promoter ogni giorno. Siamo aggiornati in merito a tutte le restrizioni, non solo negli Stati Uniti. Ovviamente teniamo tutto sotto controllo e ripartiremo da lì”. Il tour della band sarà in supporto al loro ultimo album We Are Not Your Kind, uscito nel 2019.