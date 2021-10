Aerosmith, il vero motivo per cui Steven Tyler avvolge teli e sciarpe attorno al microfono: "così non rimanevo mai senza"

Steven Tyler è uno dei frontman più spettacolari del rock, capace di catturare l’attenzione di tutto fin da quando nel 1972 uno showcase degli Aerosmith al Max’s Kansas City di New York convince i discografici della Columbia Records a far firmare alla band immediatamente un contratto per registrare il primo album, Aerosmith, che esce il 5 gennaio 1973.

Steven Tyler ha detto di sé stesso come frontman: «Tutti dicevano che assomigliavo a Mick Jagger per via della mia bocca enorme, quindi io ho cominciato a fare come Mick Jagger sul palco». Nella sua biografia, Walk This Way ha raccontato che la scintilla è scattata dopo aver visto un concerto dei Rolling Stones nel 1971 (nel libro c’è una foto di un giovanissimo Steven Tyler dietro a Mick Jagger, scattata fuori da un hotel di New York). Da allora, però, Steven Tyler ha preso la sua strada, costruendo sul palco un personaggio travolgente. Una delle sue caratteristiche più iconiche è il microfono, usato con l’asta, decorato sempre con sciarpe e teli colorati e con il quale ha un rapporto che lui stesso ha definito strettissimo: «Il microfono è la mia fidanzata» ha detto durante la sua apparizione allo show televisivo di Stephen Colbert.

Per quanto riguarda le sciarpe colorate, Steven Tyler ha raccontato: «Quando ero agli inizi avevo una camicia di macramé e una sciarpa indiana che indossavo sempre. Quando sono diventate così consumate da non poter più essere usate, ho iniziato a legarle sull’asta del microfono come simbolo di buona fortuna. Deve essere stata la mia anima gitana».

Nella sua biografia, però, Steven Tyler ha svelato anche un motivo molto più rock’n’roll: «Avevo cucito della tasche dentro la sciarpa e ci nascondevo le pastiglie e le altre droghe che prendevo al tempo, così ero sicuro di non rimanere mai senza».