Aerosmith: annunciata l'uscita di The Road Starts Hear, la prima leggendaria demo della band di Steven Tyler e Joe Perry

In occasione del Record Store Day del 26 novembre, gli Aerosmith hanno recuperato dai loro archivi la registrazione di una session del 1971 contenente sette pezzi, che uscirà in versione integrale con il titolo The Road Starts Hear.

Recuperata da Joe Perry, Steven Tyler e dal produttore Steve Berkowitz la session incisa al tempo su un leggendario registratore a bobine Wollensak (un oggetto di culto nella musica ma anche nel cinema degli anni ’50 e ’60 con una qualità altissima) contiene anche una prima versione di Dream On e una di Movin Out, la prima canzone scritta da Joe Perry e Steven Tyler quando vivevano insieme in un appartamento al numero 1325 di Commonwealth Avenue a Boston: «Suonavamo giorno e notte, e in una di quelle lunghe notti che passavamo sdraiati sul letto ad acqua del nostro tour manager, Joe ha creato quel riff di chitarra blues» ha raccontato Steven Tyler durante un concerto a Boston nel 2012.

The Road Starts Hear è stata definita: «Una storica registrazione nella sala prove degli Aerosmith». Nel 1971 gli Aerosmith sono una band emergente che ha fatto il primo concerto da poco (in un liceo di Mendon, Massachussets il 6 novembre 1970), ed hanno appena accolto il chitarrista Brad Whitford, che sostituisce Ray Tabano. La formazione con Joey Kramer alla batteria e Tom Hamilton al basso rimane sempre la stessa da allora (tranne tra il 1979 e il 1984 quando Joe Perry si separa da Steven Tyler). Iniziano a suonare in tutti i club di Boston e della costa Est e dopo aver trovato un manager nel 1972 riescono a portare il presidente della Columbia Records Clive Davis a vedere un loro concerto al Max’s Kansas City di New York. Si dice che non fossero nel programma della serata, ma che abbiano pagato di tasca propria per assicurarsi un posto sul palco. Poco dopo firmano con la Columbia, debuttano con il primo album omonimo e con il primo singolo Dream On nel 1973 arrivano per la prima volta in classifica in America al numero 59. La session del 1971 scoperta nei loro archivi mostra la band nel momento in cui sta mettendo a punto il proprio suono rock blues, e si prepara a realizzare i sogni da rockstar di Steven Tyler e Joe Perry. Due amici uniti dalla passione per la musica e destinati a diventare i Toxic Twins del rock anni ’70 raccogliendo e portando avanti il messaggio di libertà, sfrenatezza e rock’n’roll dei Glimmer Twins Mick Jagger e Keith Richards: «Tutti mi dicevano che assomigliavo a Mick Jagger per la bocca grande» ha detto una volta Steven Tyler, «Così io ho cominciato a fare come Mick Jagger sul palco!»