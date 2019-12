Aerosmith, Steven Tyler e gli anni in cui era arrabbiato con l'intera band: "mi mandarono forzatamente in rehab, ora li ringrazio!"

Steven Tyler ha raccontato di essersi arrabbiato per molti anni con i suoi compagni di band negli Aerosmith per averlo mandato in riabilitazione negli anni '80, anche se in seguito fu loro "grato" per la decisione.

Il frontman della band ha raccontato alla rivista Haute Living di quanto fossero fuori controllo i primi anni di carriera, non solo tra i componenti della band ma anche tra i manager.

Tyler ha poi aggiunto: "Non esistevano cose come i rehabs; c'erano dei veri centri di cura mentale. Ci sono andato tra il '84 e '86 e non ho capito davvero a cosa servisse. I primi anni '80 furono terribili e la droga ci abbatté. Sono stato il primo tra di noi a ricevere un trattamento del genere. C'è stato un momento nel 1988 in cui la direzione e la band fecero di tutto per rimettermi in sesto. Pensarono: "Rendi sobrio il cantante, e tutti i nostri problemi spariranno". Quindi, sono diventato sobrio, e sai, mi ci sono voluti molti anni per superare la rabbia riguardo al fatto che mi mandavano in riabilitazione mentre loro se ne andavano in vacanza. Ma oggi, grazie quei momenti... sono grato e devo a loro un ringraziamento per la mia sobrietà."

Il frontman degli Aerosmith ha aggiunto anche che, quando gli veniva chiesto se facesse uso di eroina, era solito rispondere: "Sì, ma non è niente in confronto a quando una band scrive le proprie canzoni sentendole alla radio... Non esiste droga più forte della musica!"