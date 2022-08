Bryan Adams, scopri la vera storia di Summer of ‘69 (e del perché non riguarda l'anno 1969)

Nel 1984 Bryan Adams pubblicò il suo quarto album intitolato Reckless: questo disco ottenne un grande successo, anche grazie a hit come Run To You, Somebody, Heaven e soprattutto Summer of ’69. Quest’ultimo brano, ancora, oggi, è tra quelli più rappresentativi della musica dell’artista canadese; tuttavia, il vero significato di questa canzone non è mai stato chiarito del tutto.

L’interpretazione più gettonata e anche la più immediata vuole che il testo abbia a che fare in qualche modo con l’anno 1969, visto il titolo, ma in realtà ciò che si cela dietro questa canzone è molto più profondo. Come riporta grunge.com, in tanti hanno pensato che Bryan Adams si riferisse alla celebre “summer of love”, ma quella appartiene al 1967, non al 1969. Durante un’intervista per un talk show neozelandese, il musicista ha spiegato: “La canzone non parla di un anno specifico. È una metafora. Io non ho mai detto che tratta del 1969”.

La sua spiegazione ha senso: Bryan Adams è nato il 5 novembre del 1959 e nell’estate del 1969 non aveva neanche 10 anni, dunque è davvero difficile che la canzone parli di una sua esperienza personale avvenuta in quel periodo. L’anno prescelto è solo un simbolo per rappresentare qualcosa di più intimo e personale: “In realtà – ha spiegato ancora il cantante in un’intervista del 2008 per CBS – parla più che altro del fare l’amore durante l’estate. Ho utilizzato l’anno ’69 come riferimento sessuale”.

Adams compose Summer of ’69 insieme a Jim Vallance e quest’ultimo ha fornito una spiegazione differente. Nella sua spiegazione del brano, verso per verso, per Song Facts, come riporta Uproxx, l’artista ha spiegato: “Nel nostro primo abbozzo della canzone, il verso ‘summer of ‘69’ compariva solo una volta, non veniva mai ripetuto. Non era quello il titolo, ma solo un verso all’interno del testo”. Ad ogni modo, che il brano si riferisca o meno al 1969 cambia poco: Summer of ’69 resta una bellissima canzone che parla di gioventù e di amore, un brano che ancora oggi fa emozionare tutti i fan i Bryan Adams.