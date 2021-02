Freddie Mercury conobbe David Bowie lavorando come commesso in un negozio di scarpe. La storia del loro primo incontro

Freddie Mercury e David Bowie: due star della musica rock, conosciuti in tutto il mondo e con milioni di dischi venduti alle spalle. Tra questi, anche un brano inciso insieme: Under Pressure, pubblicato nel 1981. Ma la loro storia non inizia certo qui. I due infatti si incontrarono, molto prima di diventare famosi, in un negozio di scarpe.

Attorno al 1970 lo scozzese Alan Mair aprì il suo shop a Londra, in Kensington Market, dopo lo scioglimento della sua band, i Beatstalkers. La boutique divenne presto un luogo di culto per i giovani “clubbers”, che bramavano gli stivali e le zeppe di Mair. Se andavi a un party all’epoca, tutti indossavano un paio di scarpe prese nel suo negozio. Molti dei suoi clienti divennero poi delle star: i Rolling Stones, Santana, gli Yes, gli Uriah Heep e, appunto, David Bowie.

Ma non solo i clienti erano destinati alla celebrità: un anno dopo aver aperto, infatti, Mair assunse il giovane Freddie Mercury come assistente alle vendite. “Disse che aveva una piccola band – racconta Mair – e che presto sarebbe diventato un vero professionista. Io pensai ‘Ok, ci crederò quando lo vedrò’”.

Un giorno entrò nel negozio proprio David Bowie, amico del titolare, che disse subito di non potersi permettere nessun articolo. Mair gli disse di non preoccuparsi, che gli avrebbe regalato un paio di scarpe. “Freddie te le farà provare”, gli disse.

E così fu: Bowie seduto e Freddie inginocchiato a mostrargli delle scarpe, per le quali il futuro Ziggy Stardust non aveva abbastanza soldi.

Presto il “piccolo gruppo” di Freddie Mercury sarebbe diventato una delle più grandi rock band del pianeta e David Bowie avrebbe scalato le classifiche mondiali con album immortali.