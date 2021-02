È morto Max, il cagnolino di David Bowie (con gli occhi diversi come quelli del Duca Bianco). Guarda le foto pubblicate dalla figlia

È morto Maxi, il cagnolino di David Bowie. A darne la notizia attraverso il suo profilo Instagram è stata Alexandria Zahra Jones, figlia del grande Duca Bianco e di Iman.

Il cagnolino era stato regalato alla moglie e alla figlia da David Bowie e la peculiarità di questo cagnolino è che aveva gli occhi di colore diverso, esattamente come il suo famosissimo proprietario.

La differente colorazione degli occhi è spesso causata da un innocuo disturbo chiamato eterocromia, ma la differente colorazione di quelli Bowie venne causata da un colpo ricevuto da un suo compagno di scuola nel 1962, causando la dilatazione perenne di una delle suoe pupille.

Il pensiero di Alexandria Zahra Jones pubblicato su Instagram per il suo cagnolino:

"Maxipoo, il miglior cucciolo che una ragazza possa avere. Grazie per avermi fatto sorridere in questi ultimi 14 anni. Mi mancano il tuo amore e gli abbracci, ci mancherai. Riposa in pace tesoro"