Queen, Roger Taylor conserva una statua di Freddie Mercury alta 6 metri in giardino. Ecco perché

Il batterista dei Queen Roger Taylor ha dichiarato di conservare ancora nel suo giardino di casa una statua di Freddie Mercury in vetroresina alta 6 metri e utilizzata per più di 10 anni per il We Will Rock You.

L'installazione è rimasta esposta fuori dal Dominion Theatre di Londra per 12 anni, per tutta la durata del musical dei Queen nello storico teatro inglese.

Una volta terminata la produzione del musical nel 2014, il batterista ha deciso di prendere a noleggio un camion per far trasportare la statua nel giardino della sua casa a Puttenham Priory nel Surrey.

In una nuova intervista Roger Taylor ha dichiarato di possederla ancora nel giardino sul retro della villa.

Secondo il batterista Freddie avrebbe trovato l'idea alquanto divertente: "penso che Freddie l'avrebbe trovata davvero divertente"