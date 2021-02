Queen, Freddie Mercury batterista durante le prove della band nel 1977. Guarda il video

Freddie Mercury è senza alcun dubbio considerato tra i più grandi, se non il più grande, frontman di tutti i tempi. ma pochi sanno che oltre ad avere doti canore fuori dall'ordinario, il leader dei Queen era anche un grande polistrumentista e spesso si divertiva con i compagni di band a prendere il loro posto.

Una delle testimonianze più intime e divertenti è stata pubblicata all'interno di un simpatico video risalente al 1977, in cui la band era impegnata nelle prove del News Of The World tour all'interno degli Shepperton Studios.

Il filmato faceva parte di un raro documentario girato dalla BBC e presentato da Bob Harris: la troupe della TV inglese ebbe accesso agli studios durante quelle prove documentando le attività della band durante la preparazione del loro tour americano, esercitandosi sul repertorio storico e sui nuovi pezzi.

Nel video possiamo vedere Freddie Mercury mentre suona, gioca e scherza con la batteria di Roger Taylor e il batterista alle prese con la Red Special, la leggendaria chitarra di Brian May.

Guarda il video: