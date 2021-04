David Bowie: annunciata la raccolta "The Width of a Circle" con 21 registrazioni inedite, rarità e le BBC sessions. Tutti i dettagli

È stata annunciata The Width of a Circle, una nuova raccolta di David Bowie contenente anche alcuni brani inediti. Il box set, che sarà pubblicato il prossimo 28 maggio, conterrà 21 registrazioni del 1970, inclusi alcuni singoli mai pubblicati su un disco, una session registrata per il programma BBC in Concert l, la musica composta da Bowie per uno spettacolo televisivo chiamato Pierrot in Turquoise o The Looking Glass Murders (in cui lo stesso cantautore inglese era all'interno del cast come mimo) e nuovi remix curati da Tony Visconti.

Questo lavoro vuole rappresentare idealmente la pubblicazione di un album complementare legato all'edizione per il 50° anniversario di The Man Who Sold the World, che è stato ripubblicato con il titolo originale scelto da Bowie, Metrobolist. Quattro delle canzoni contenute nel nuovo box set sono state registrate da Bowie insieme ai The Hype, la sua band dell'epoca che vedeva lo stesso storico produttore Tony Visconti al basso e Mick Ronson alla chitarra.

Verrà pubblicata anche una speciale versione picture disc dell'album The Man Who Sold the World e un'edizione in LP da 10 pollici con quattro remix del 2020.

La tracklist di The Width of a Circle:

The Sunday Show Introduced by John Peel

1. “Amsterdam”

2. “God Knows I’m Good”

3. “Buzz The Fuzz”

4. “Karma Man”

5. “London Bye, Ta-Ta”

6. “An Occasional Dream”

7. “The Width Of A Circle”

8. “Janine

9. “Wild Eyed Boy From Freecloud”

10. “Unwashed And Somewhat Slightly Dazed”

11. “Fill Your Heart”

12. “The Prettiest Star”

13. “Cygnet Committee”

14. “Memory Of A Free Festival”

The Looking Glass Murders aka Pierrot in Turquoise

1. “When I Live My Dream”

2. “Columbine”

3. “The Mirror”

4. “Threepenny Pierrot”

5. “When I Live My Dream” (Reprise)

Singles

1. “The Prettiest Star” (Alternative Mix)

2. “London Bye, Ta-Ta”

3. “London Bye, Ta-Ta” (1970 Stereo Mix)

4. “Memory Of A Free Festival” (Single Version Part 1)

5. “Memory Of A Free Festival” (Single Version Part 2)

6. “Holy Holy”

Sounds of the '70s: Andy Ferris Show

1. “Waiting For The Man”

2. “The Width Of A Circle”

3. “The Wild Eyed Boy From Freecloud”

4. “The Supermen (Bowie At The Beeb vinyl only)”

2020 Mixes

1. “The Prettiest Star” (2020 Mix)

2. “London Bye, Ta-Ta” (2020 Mix)

3. “Memory Of A Free Festival” (Single Version - 2020 Mix)

4. “All The Madmen” (Single Edit 2020 Mix)

5. “Holy Holy” (2020 Mix)