Roger Taylor: "George Michael non si sarebbe mai unito ai Queen per sostituire Freddie"

In una recente intervista rilasciata all'interno del magazine Classic Rock, il batterista dei Queen Roger Taylor ha negato categoricamente che la band avesse progettato di chiamare George Michael per sostituire il grande Freddie Mercury a seguito dell'incredibile performance sul palco del concerto tributo del 1992.

"Ricordo di aver sentito le voci a riguardo, ma non sarebbe andata bene", ha dichiarato Taylor “George non era molto abituato a lavorare con una band dal vivo. Quando ha sentito il potere e la responsabilità che aveva alle spalle durante le prove, non poteva crederci. Pensava di essere su un Concorde o qualcosa del genere".

Il batterista ricorda la performance di George Michael al concerto tributo sulle notte di Somebody To Love come "magnifica" e ha anche aggiunto che lo storico duetto tra Axl Rose ed Elton John in Bohemian Rhapsody avrebbe potuto non andare in scena: "Ricordo che ero fortemente determinato a far cantare Elton con Axl, il che è stato davvero fantastico, anche perché Axl non si è mai presentato per le prove"