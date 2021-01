Red Hot Chili Peppers, Flea: “Ho pensato più volte di lasciare la band”. Ecco perché

Nel 1983 Anthony Kiedis, Hillel Slovak, Jack Irons e Flea hanno formato i Red Hot Chili Peppers: sono passati 38 anni da allora e molte cose sono cambiate, ma la band continua a fare musica e ad avere un ampio seguito.

Come accade a tutti i gruppi, però, anche i RHCP hanno attraversato momenti difficili e oggi, in un’intervista al Guardian, Flea confessa che in diverse occasioni ha anche pensato di mollare tutto. “Ho avuto alti e bassi con la band così tante volte – ha ammesso il bassista – ho pensato spesso ‘Possiamo continuare senza ripeterci?’, oppure ‘Non voglio fare più questo, voglio crescere, non voglio essere prigioniero dei soldi, della fama o del potere’.

Ma la sua passione per la musica, per il suo basso e l'incredibile amicizia che lo legano ad Anthony Kiedis da quasi quarant'anni lo hanno sempre fatto ragionare nella maniera migliore, apprezzando il lavoro e le gratificazioni che solo la musica può regalare: "Poi arriva il momento in cui facciamo un concerto grandioso, oppure componiamo una canzone che mi entusiasma e di nuovo mi innamoro completamente di ciò che facciamo”.

Dopo il grande ritorno di John Frusciante, Flea sarà certamente carico di entusiasmo come in passato. Tra l’altro, in questo periodo i Red Hot Chili Peppers stanno componendo del nuovo materiale e il nuovo disco potrebbe dunque essere pubblicato molto presto.