Ritorno al Futuro II, il cameo di Flea dei Red Hot Chili Peppers. Guarda il video e scopri la storia

Il 22 novembre 1989 usciva nei cinema americani il secondo capitolo della saga di Ritorno al Futuro, con protagonisti i leggendari Michael J. Fox (nel ruolo di Marty McFly) e Cristhoper Lloyd (Doc Emmett Brown).

Forse non tutti lo avranno notato ma all'interno della pellicola ha una piccola parte anche un personaggio che noi rockers conosciamo molto bene, Flea dei Red Hot Chili Peppers. Nel secondo capitolo della saga infatti il bassista ha interpretato Douglas J. Needles, un vecchio “rivale” di Marty McFly ai tempi della scuola che, da adulto, cerca di coinvolgerlo in un affare losco. Se non fosse per quello spazio vuoto tra i denti superiori, sarebbe stato forse difficile riconoscere il musicista con il trucco e gli abiti di scena all'epoca.

In Ritorno al Futuro III, uscito nel 1990, Flea interpreta lo stesso personaggio ma da giovane: con la giacca di pelle e un look punk, il teppista sfida McFly a una gara di velocità ma lui rifiuta e così riesce a non alterare il futuro.