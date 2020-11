Ritorno al Futuro, Michael J. Fox è tornato ad essere Marty McFly: "Non andare nel 2020". Guarda il video

Michael J. Fox è tornato a vestire i panni dell'indimenticabile Marty McFLy, il protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. Non si tratta di un nuovo film, ma di un teaser per il lancio del nuovo video del rapper americano Lil Nas X intitolato "Holiday".

La clip, che dura meno di un minuto, è ambientata nel selvaggio west, proprio come Ritorno Al Futuro Parte 3. Il protagonista Lil Nas X arriva nella piccola città in sella ad un cavallo attraversando una porta spazio-temporale.

Intanto Babbo Natale viene scaraventato fuori dal saloon per aver bevuto troppo e il rapper scopre di essere destinato a prendere il suo posto. Infatti comincia a nevicare e il suo cavallo si trasforma in una renna, lui sale sulla slitta e vola via, mentre compare il mitico Marty McFLy che consiglia: "Qualunque cosa tu faccia, Nas, non andare nel 2020!”.

MY FIRST SINGLE IN ALMOST 2 YEARS “HOLIDAY” IS OUT THIS FRIDAY! ❄️ pic.twitter.com/5quf8NHUO2 — nope (@LilNasX) November 9, 2020

Come annuncia la didascalia che accompagna il teaser, il video uscirà venerdì 13 novembre. Dovremo attendere solo pochi giorni, quindi, per scoprire se Michael J. Fox nei panni di Marty McFLy prenderà parte anche al video ufficiale del brano.