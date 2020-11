Ritorno al Futuro, Michael J. Fox annuncia il ritiro dalle scene (almeno per ora): "C'è un tempo per tutto"

Nel suo ultimo libro di memorie, intitolato "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality", Michael J. Fox annuncia che è arrivato il momento di ritirarsi dalle scene.

L'attore ha condiviso con i lettori storie e osservazioni personali sulla salute e sull'invecchiamento, ma anche su come il tempo sia in grado di cambiare la nostra percezione della vita e della morte, influenzando il modo in cui l'affrontiamo.

Nel suo quarto libro, Fox non poteva non affrontare il tema del morbo di Parkinson, con il quale combatte ormai da oltre 20 anni, e dell'inevitabile declino mentale che ha comportato. L'attore ha sempre parlato in modo molto schietto della sua malattia e dell'impatto che ha avuto sul suo lavoro. E lo ha fatto anche in questo libro, raccontando che sono state proprio le manifestazioni di perdita di memoria e i sintomi di demenza sempre più frequenti ad indurlo, ancora una volta, a prendere la difficile decisione di ritirarsi dalla recitazione.

«C’è un tempo per tutto, e il mio tempo di dedicare una giornata lavorativa di dodici ore a memorizzare sette pagine di dialoghi è oramai dietro di me – scrive Fox - Almeno per ora, entro in un secondo pensionamento. Le cose potrebbero cambiare, perché tutto cambia. Ma se questa è la fine della mia carriera di attore, così sia».

Michael J. Fox aveva parlato per la prima volta in pubblico della sua diagnosi nel 1998, durante la terza stagione della fortunata serie TV Spin City, e aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2000.

In realtà negli anni successivi ha continuato a recitare, sebbene con una minor frequenza. Ha recitato in Scrubs nel 2004, in Boston Legal, Rescue Me, più regolarmente in The Good Wife, in cui ha interpretato il ruolo di Louis Canning per 26 episodi, e quest'anno ha partecipato a due episodi dello spin-off The Good Fight.

Nonostante i problemi di salute e le enormi difficoltà di quest'ultimo anno, l'attore continua a mostrarsi sorridente al suo pubblico. Come ha fatto anche questa primavera, in occasione dell'evento che ha visto riunito in streaming il cast di Ritorno al Futuro.