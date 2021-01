I guadagni dei Red Hot Chili Peppers: chi è il più ricco tra i componenti della band?

I Red Hot Chili Peppers hanno alle spalle una carriera di ben 40 anni ormai: in tutto questo tempo hanno collezionato tanti successi e hanno guadagnato anche molti soldi. Secondo Celebrity Net Worth, il più ricco del gruppo è Flea: il patrimonio del bassista, che è anche uno dei fondatori della band, ammonterebbe a circa 150 milioni di dollari.

I suoi guadagni, in realtà, non derivano solo dai dischi e dai tour con i RHCP: nella sua carriera, infatti, il bassista ha suonato anche con Alanis Morissette, Young MC, Johnny Cash, Incubus e Bone-Thungs-N-Harmony. In molti casi, Flea è stato pagato non solo per aver suonato dal vivo con questi artisti, ma anche per aver composto alcuni brani.

Non bisogna poi dimenticare che Flea ha lavorato anche nel mondo del cinema: il musicista è comparso in film famosi come “Ritorno al futuro” e “Il Grande Lebowski" e poi ha doppiato anche alcuni personaggi famosi del mondo dei cartoon, come Donnie Thornberry ne “La famiglia della giungla”, Mind Worker Cop Jake in “Inside Out” e la voce della pubblicità di Duke Caboon in “Toy Story 4”.

Subito dopo di lui, nei Red Hot Chili Peppers il più ricco è Anthony Kiedis, il cui patrimonio ammonta a circa 140 milioni di dollari. Anche lui ha collaborato con altri artisti, ma la maggior parte dei suoi guadagni deriva dal suo lavoro nella band, considerando che è l’autore delle hit più famose. Anche il frontman ha fatto delle comparse in alcuni film come “Point Break – Punto di rottura”, e “Less Than Zero – Al di là di tutti i limiti”, ma questi ruoli non gli hanno fatto guadagnare le stesse cifre ottenute da Flea con il cinema. Secondo Fox Business, inoltre, il cantante recentemente ha iniziato a investire i suoi soldi, pare nel mondo dello sport. In tanti, non a caso, lo hanno visto partecipare ai più importanti eventi promozionali della UFC, l’organizzazione statunitense di arti marziali.

Chad Smith è al terzo posto tra i più ricchi della band, con 90 milioni di dollari: come tutti sanno, il batterista è entrato a far parte dei RHCP solo in un secondo momento e il suo primo album con loro è stato Mother’s Milk. Da allora ha sempre fatto parte della formazione e a volte ha anche collaborato con altri artisti; di recente, ad esempio, ha collaborato con Ozzy Osbourne suonando le parti di batteria del suo ultimo album, Ordinary Man.

John Frusciante è il meno ricco della band, con un patrimonio di “solo” 20 milioni di dollari: la causa di gran parte del divario tra i suoi guadagni e quelli degli altri musicisti è da attribuirsi al fatto che il chitarrista ha lasciato la band più volte, non partecipando dunque alla composizione di alcuni album, come One Hot Minute, I’m With You e The Getaway. Nei periodi in cui non ha lavorato con i suoi compagni, John si è dedicato ai suoi progetti solisti nell’ambito della musica elettronica o a collaborazioni con altri artisti; sebbene l’eclettico musicista abbia un ampio seguito, non è mai riuscito a vendere milioni di dischi e non ha mai riempito le arene durante i suoi live, dunque i suoi guadagni non sono paragonabili a quelli degli altri membri dei Red Hot Chili Peppers. Frusciante è tornato nel gruppo ormai da diversi mesi e la band adesso sta lavorando a del nuovo materiale, al quale certamente il chitarrista darà il suo contributo, grazie al quale di certo i suoi guadagni nei prossimi anni torneranno ad aumentare.