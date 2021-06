The Clash, ecco perché la band di Joe Strummer allontanò il chitarrista Mick Jones all'apice del successo

Nel 1983 i The Clash sono una delle rock band più grandi del mondo. L’album Combat Rock è entrato nella top 10 in America, lanciato dai singoli Rock The Casbah e Should I Stay Should I Go e il 28 maggio i The Clash vengono chiamati come headliner della “New Wave Day” all’US Festival di San Bernardino in California, in cui suonano insieme a Oingo Bongo INXS e Men at Work. Gli altri headliner del festival e diviso in “heavy metal, rock e country day” sono Van Halen, David Bowie e Willie Nelson.

Il concerto dei The Clash all’US Festival sarà anche l’ultimo con Mick Jones, perché proprio nel momento di massimo successo, la band sta cadendo a pezzi. Poco prima dell’uscita di Combat Rock, i The Clash sono costretti ad allontanare il batterista Topper Headon (che ha scritto Rock the Casbah, in cui suona basso, pianoforte e batteria) a causa dei suoi problemi con l’eroina. Al suo posto arriva Terry Chimes, primo batterista della band che però se ne va subito dopo il Combat Rock Tour perché la tensione tra le due menti creative della band, Mick Jones e Joe Strummer continua a crescere. Joe Strummer è convinto che una band impegnata e radicale come i The Clash (”The only band that matters” come veniva definita) non abbia più ragione di esistere se si trova ai primi posti in classifica in America, non vuole inseguire il successo ma l’autenticità e d’accordo con Paul Simonon vuole andare in tour per portare la loro musica e il loro messaggio al pubblico. Mick Jones invece aspetta da sempre il successo, vive a New York con la fidanzata, la cantante Ellen Foley (a cui è dedicata Should I Stay or Should I Go) e dopo sei anni di concerti ininterrotti vorrebbe prendersi una pausa.

«Era difficile lavorare con Mick in quel momento» ha detto Joe Strummer nel documentario Westway to the World, «Non si presentava alle prove e quando lo faceva era peggio di Elizabeth Taylor». Lo stesso Mick Jones ha ammesso: «Mi sono fatto trascinare, dovevo mantenere di più il controllo della situazione». L’esibizione all’US Festival è un momento di tensione per i The Clash. Terry Chimes se ne è andato, al suo posto alla batteria c’è Pete Howard. Joe Strummer discute con l’organizzatore del festival, Steve Wozniak cofondatore della Apple, per il prezzo dei biglietti e minaccia di non salire sul palco se con il ricavato della vendita del loro concerto non viene fatta una grossa donazione ad alcuni enti benefici locali. Nel settembre del 1983, Mick Jones viene allontanato dalla band.

«Ne avevamo abbastanza» ha spiegato Paul Simonon, «Ci siamo detti: mandiamolo via e vediamo come gestire le conseguenze». La band non riuscirà a sopravvivere senza uno dei suoi due autori e fondatori, il più dotato di senso melodico. Nel 1985 Joe Strummer e Paul Simonon registrano l’album Cut the Crap con Nick Sheppard e Vince White alla chitarra (un disco che lo stesso Strummer ha criticato, ma contiene uno dei loro pezzi più intensi e amati dai fan, This is England) e dopo meno di un anno i The Clash si sciolgono.

Mick Jones forma i General Public e i Big Audio Dinamite, Joe Strummer viaggia per il mondo, sperimenta con elettronica e world music, suona con i Pogues e forma i Mescaleros, e collabora con Mick Jones scrivendo con lui i pezzi del secondo album dei Big Audio Dinamite, N.10 Upping Street. Sono sempre rimasti amici, e pensavano ad una reunion dei The Clash con Paul Simonon e Topper Headon in occasione della loro introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2003. Purtroppo, Joe Strummer muore il 22 dicembre 2002.

«Una band è sempre il risultato della fusione della chimica di quattro persone che suonano insieme» ha detto una volta Joe Strummer, «E se funziona non bisogna in nessun modo interferire o incasinarla, bisogna farla andare avanti il più possibile. È una lezione per tutti. Noi l’abbiamo imparata».