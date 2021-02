Flea racconta la sua storia d'amore con la moglie Melody Ehsani: "Per lei i miei interessi non sono fantasie passeggere"

Nel corso di un’intervista di coppia all’edizione statunitense di GQ, Flea e la moglie Melody Ehsani, designer di Los Angeles, hanno raccontato la loro storia d’amore e la loro visione dello stile.

I due si sono conosciuti a un evento dell’organizzazione no-profit fondata dal musicista e, solo 13 mesi dopo, nell’ottobre 2019, si sono sposati. Le foto del matrimonio vennero pubblicate dagli sposi per annunciare la notizia: “La mia vita è cambiata per sempre e ne sarò per sempre grato e onorato. Questa è la persona che vede tutto di me e che sa chi sono. Mia moglie Melody Ehsani”, era la didascalia di Flea.

“Cercavo qualcuno con cui condividere idee e azioni, che non fosse in competizione con me e che mi incoraggiasse ad essere completamente me stessa”, racconta nell’intervista Ehsani. "Una delle cose che mi ha portato a Melody", le fa eco Flea, "è stata la sua forza e anche la sua passione. Per lei, i miei interessi non sono fantasie passeggere".

Melody è celebre per le sue collaborazioni con alcuni dei più grandi marchi di streetwear, e ha lanciato la sua personale linea omonima nel 2008. Il bassista dei Red Hot Chili Peppers, ha ammesso di aver ampliato i suoi interessi anche nella moda da quando conosce Ehsani: “Sono contrario ai brand. Perché devo pagare per una cosa e poi farti pubblicità gratis, indossandola? Ma Mel ha un approccio diverso su questa cosa”. La moglie, 20 anni più giovane, sottolinea infatti che i due hanno vissuto in momenti storico-sociali molto diversi: “Io sono cresciuta con l’hip-hop, girava tutto attorno ai loghi e ai marchi […], Flea invece è maturato con il punk rock, quel discorso non lo riguardava minimamente”.

Il musicista pensa di essere molto lontano dalla moda, anche se sembra avere le idee chiare: "Penso che la persona meglio vestita di tutti i tempi sia Charlie Chaplin. Non so davvero niente di moda. So cosa mi piace e cosa mi attrae. Mi piacciono le cose che sono fatte a mano, con cura. E amo la bellezza e il potersi esprimere". E su questo, il legame con Ehsani è palese. “Amo il potermi esprimere – racconta sempre Melody – è una questione di libertà!”.