L'inaspettato legame d'infanzia tra i membri dei Red Hot Chili Peppers e i Guns N' Roses

Se esiste un luogo del destino nel rock’n’roll si trova dalle parti di West Hollywood a Los Angeles. Un quartiere in cui la School of Rock nata dall’immaginazione del regista Richard Linklater ed entrata nella storia grazie al film interpretato da Jack Black esiste davvero, si trova all’incrocio tra Fairfax e Melrose Avenue e si chiama Fairfax High School.

Sono i luoghi di due band diverse come suono e stile che si sono ritrovate tutte e due nella Rock and Roll of Fame nel 2012, i Red Hot Chili Peppers e i Guns N' Roses (anche se Axl non ha accettato).

Gli incroci di vita tra le due band sono incredibili. Flea, Slash e Steve Adler sono cresciuti letteralmente insieme, a poca distanza l’uno dall’altro: «Io Saul e Michael (il vero nome di Flea è Michael Balzary, quello di Slash è Saul Hudson) andavamo alle medie insieme, giocavamo a football in strada e Michael veniva a suonare la tromba per mia madre nel portico di casa» ha raccontato Steven Adler in una intervista a Rolling Stone.

«Il nostro punto di incontro era una scalinata vicino alla scuola elementare dove potevamo andare in skateboard e parlare di musica» ha aggiunto Slash. Poco dopo, si sono ritrovati tutti nei corridoi della Fairfax High School: oltre a Slash e Flea c’erano anche Anthony Kiedis, Jack Irons e Hillel Slovak (con cui Flea ha fondato i Red Hot Chili Peppers) che si aggiungono alla lunga lista di artisti passati in quel liceo, dalle attrici Demi Moore a Mila Kunis a musicisti come Phil Spector, Warren Zevon, due fratelli dei Jackson 5, Tracii Gun degli L.A.Guns e Rami Jaffee dei Foo Fighters fino allo scrittore noir James Ellroy.

Flea, Slash e Steven Adler si sono ritrovati anche per suonare insieme nel primo disco solista di Slash del 2010: «È stato come chiudere un cerchio» ha raccontato Steve Adler «Tre punk cresciuti insieme nelle strade di Hollywood che ce l’hanno fatta nel mondo della musica».

Slash invece oltre alla Fairfax High School ha frequentato altri licei a Hollywood. In uno di questi, la Beverly Hills High School (un'altra scuola di talenti da cui sono uscite star del cinema come Nicolas Cage, Richard Dreyfuss, Carrie Fisher, Jamie Lee Curtis e Angelina Jolie), aveva un altro compagno destinato al successo, Lenny Kravitz. «Non eravamo amici ma ci conoscevamo, ci vedevamo spesso in giro» ha raccontato Slash.

Lenny Kravitz ha ricordato il momento in cui si sono ritrovati «Era il 1989, alla cerimonia degli American Music Awards. Io avevo appena pubblicato Let Love Rule e i Guns’n’Roses avevano vinto un sacco di premi. Io e Slash ci siamo ritrovati seduti uno a fianco all’altro. Ci siamo guardati e all’improvviso non eravamo più due rockstar, ma due vecchi compagni di scuola che si indicavano l’uno con l’altro e si dicevano:“hey, io ti conosco!”»