Coronavirus, il concerto casalingo di Amy Lee degli Evanescence per i fan in quarantena. Guardalo qui

Anche le rock star in questi giorni si trovano in isolamento nelle proprie case e trascorrono il tempo cantando e suonando e regalando ai fan dei veri e propri concerti online in diretta. Lo ha fatto anche Amy Lee con lo scopo di promuovere il distanziamento sociale e sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole per cercare di bloccare la diffusione del Coronavirus.

Utilizzando l'hashtag #TogetherAtHome, la cantante degli Evanescence ha fatto una diretta su Instagram da casa sua dove, circondata dalle sue tastiere e da altri strumenti, ha eseguito diversi brani. Amy ha iniziato intonando Swimming Home, tratto dal terzo album della sua band, uscito nel 2011; poi ha eseguito una splendida cover di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, interpretandola con il suo inconfondibile stile.

Il concerto casalingo è andato avanti con Good Enough, brano tratto da The Open Door, secondo album degli Evanescence uscito nel 2006, per poi concludersi con un meraviglioso classico, Stand By Me, brano che nel 2016 Amy Lee ha incluso anche nel suo secondo album solista, Dream Too Much e che, in questa occasione, ha interpretato suonando l'ukulele.

A gennaio gli Evanescence hanno pubblicato il loro nuovo singolo The Chain, il loro primo brano dopo otto anni dall’ultimo lavoro. Prima che scoppiasse la pandemia, la band era al lavoro per la registrazione del nuovo album, per il quale a questo punto purtroppo bisognerà attendere più del previsto.