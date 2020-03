Coronavirus, Dave Mustaine dei Megadeth e la figlia Electra suonano i Beatles per i fan in quarantena. Guarda il video

In questi giorni di surreale isolamento sociale a causa delle misure di contenimento adottate dai governi mondiali contro la diffusione del coronavirus, sono sempre di più le rock star che stanno facendo sentire la loro voce e i loro strumenti per restare vicino ai propri fan.

Anche il grande Dave Mustaine dei Megadeth ha deciso di affidarsi a internet per arrivare nelle case dei suoi fan. Il grande chitarrista assieme alla figlia Electra ha reinterpretato dal salotto di casa sua "Come Together", il leggendario singolo dei The Beatles del 1969 contenuto in Abbey Road.

"Ecco un piccolo #MyMusicMoment con mio padre, @davemustaine, qualcuno che non vorrei mai perdere!", ha scritto la giovane Electra su Instagram. "Questo è il motivo per cui i Mustaine restano a casa. Speriamo che lo faccia anche tu! Lavati le mani, fai la tua parte nel sociale e rimani in forma."

Nel video Dave Mustaine suona indossando una mascherina protettiva mentre la figlia, con un paio di guanti medici, si occupa della parte vocale reinterpretando il classico dei The Beatles con grande passione.