Evanescence + Within Temptation: ufficiale la nuova data italiana, 29 settembre a Milano. Tutte le info

In seguito alle disposizioni emesse dal governo per contrastare la diffusione del COVID-19 e al conseguente posticipo delle date europee del WORLDS COLLIDE TOUR, Evanescence & Within Temptation hanno annunciato il recupero della data italiana del tour. Le due band torneranno in concerto in Italia martedì 29 settembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati

Il tour vedrà sullo stesso palco due delle frontwoman più iconiche e creative del mondo rock Amy Lee, leader degli EVANESCENCE, e Sharon den Adel, headliner dei WITHIN TEMPTATION. Gli EVANESCENCE sono attualmente in studio e stanno lavorando al loro nuovo album. Anche i WITHIN TEMPTATION stanno lavorando a nuova musica che verrà rilasciata in un futuro prossimo, in modo da coincidere con le date rischedulate del tour.

Negli scorsi giorni Amy Lee si è esibita via streaming per i suoi fan in quarantena, reinterpretando divere canzoni del su repertorio e non solo.

Utilizzando l'hashtag #TogetherAtHome, la cantante degli Evanescence ha fatto una diretta su Instagram da casa sua circondata dalle sue tastiere e da altri strumenti.