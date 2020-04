Evanescence, guarda il video del nuovo singolo "Wasted on You" registrato in quarantena

L'autoisolamento e l'allontanamento sociale causato dall'emergenza COVID-19 hanno fermato la maggior parte delle produzioni cinematografiche, compresi i video musicali. Ma alcuni, come gli Evanescence, hanno trovato un modo creativo per realizzare i videoclip delle loro canzoni durante il periodo di quarantena.

Venerdì la band ha pubblicato "Wasted on You", il primo brano del loro nuovo album The Bitter Truth, il primo in nove anni. Assieme al singolo la band di Amy Lee ha rilasciato anche il videoclip che mostra ogni membro degli Evanescence affrontare la solitudine di questo periodo nelle loro case. Anche se il tema principale del brano non è la quarantena o la crisi dervante dal coronavirus, la band ha deciso di adattare la canzone a questo toccante videoclip