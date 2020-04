Gli Evanescence hanno pubblicato il nuovo singolo "Wasted on You"! Guarda qui il video registrato in quarantena

Gli Evanescence hanno pubblicato un nuovissimo singolo "Wasted On You" annunciando il nuovo album "The Bitter Truth".

Il video di "Wasted On You", che è stato presentato in anteprima alle 18:00 di venerdì 24 aprile, è stato girato da ogni membro della band con i loro dispositivi mobili durante l'isolamento nelle loro case a causa dell'emergenza coronavirus. "Wasted On You" è il primo inedito pubblicato dalla band di Amy Lee in nove anni.

A proposito del brano Amy Lee ha dichiarato: "Siamo stati in studio a registrare questa musica fino a quando abbiamo potuto, e l'abbiamo finita lavorando da remoto attraverso la condivisione di file e le telefonate. Stiamo ancora scrivendo e abbiamo molto lavoro da fare su questo album, ma questa volta abbiamo voluto pubblicare alcune canzoni come singoli durante la fase creativa, per condividere maggiormente questo momento con i nostri fan attraverso la nostra musica. Wasted On You non era la canzone che stavamo pianificando di pubblicare per prima, ma quando il mondo intero è andato in lockdown tutto è cambiato, così sono cambiati i ​​sentimenti e i significati di ciò che avremmo voluto dire in questo momento. Non ho scritto questi testi su ciò che stiamo attraversando, ma in qualche modo rappresentano esattamente quello che è."

Guarda qui il video di Wasted On You, dalle 18:00 del 24 aprile: