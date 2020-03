Coronavirus, i Radiohead hanno pubblicato un intero concerto del 2017 per i fan in quarantena. Guardalo qui

Per tutti coloro che stanno cercando qualcosa da guarda o ascoltare in questi giorni di isolamento forzato, a causa delle restrizioni imposte contro la diffusione del coronavirus, i Radiohead attraverso la loro piattaforma Radiohead Public Library hanno pubblicato un intero concerto della durata di più di due ore!

Si tratta del concerto del 19 giugno 2017 (pochi giorni dopo l'esibizione ad IDays Festival) al Best Kept Secret Festival in Olanda. Il concerto faceva parte del tour 2016/2017 a supporto dell'album "A Moon Shaped Pool".

Il 24 marzo il chitarrista dei Radiohead Ed O'Brien ha rivelato di essere stato infettato dal coronavirus ed è attualmente in quarantena nella sua casa in Galles. Sia lui che il frontman Thom Yorke avrebbero dovuto intraprendere tournée soliste questa primavera, ma le date sono state posticipate a causa della pandemia.

Guarda qui il concerto completo:

Radiohead Public Library An official online resource containing everything we, Radiohead, have ever done, more or less. Videos, music, artwork, websites, merchandise, and assorted ephemeral materials.

La setlist completa:

Daydreaming

Desert Island Disk

Ful Stop

15 Step

Myxomatosis

Climbing Up The Walls

All I Need

Pyramid Song

Everything In It’s Right Place

Bloom

Identikit

Idioteque

The Gloaming

The Numbers

Exit Music (for a film)

Bodysnatchers

Street Spirit (fade out)

Encore 1:

Nude

Let Down

Separator

Paranoid Android

Reckoner

Encore 2:

Lotus Flower

There, There