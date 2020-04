Coronavirus, i Pink Floyd trasmettono lo storico "Live At Pompeii" in streaming per i fan in quarantena. Guardalo qui

In questo periodo di quarantena sono tante le star della musica che stanno cercando di intrattenere i fan online con video, lezioni e concerti in streaming. Anche i Pink Floyd hanno deciso di farlo inaugurando il loro personalissimo "film festival" settimana scorsa con la diffusione in streaming in diretta dello storico film "Pulse" (riguardalo QUI), che documentava il trionfante "The Division Bell Tour" registrato a Londra ad Earls Court nel 1994.

La band di David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason e Roger Waters (questa volta coinvolto) trasmetterà in diretta alle 18:00 ore italiane del 24 aprile, lo storico concerto "Live At Pompeii" del 1972.

Con un post pubblicato su Facebook la band ha annunciato così il nuovo episodio della loro serie di streaming dedicata a tutti i fan che in questo momento si trovano in quarantena nelle loro case a causa dell'emergenza coronavirus:

"Questa è la versione di "Pink Floyd Live At Pompeii" pubblicata sul cofanetto di The Early Years (rielaborata con la versione completa di Echoes) e sarà disponibile alla visione per 24 ore. Un ottimo modo per iniziare il fine settimana! Il prossimo venerdì pubblicheremo una trasmissione dell'emittente radiofonica KQED del 1970, "An Hour With Pink Floyd". Vi ricorderemo di questi contenuti ogni volta che andranno in onda, speriamo che vi piaccia il #YouTube #StayHome #WithMe Film Festival!"

Ecco il LINK AL CONCERTO che sarà trasmesso a partire dalle ore 18 di oggi.