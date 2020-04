Coronavirus, i Pink Floyd trasmetteranno in streaming alcuni concerti storici per i fan in quarantena. Ecco quando

In questo periodo di quarantena sono tante le star della musica che stanno cercando di intrattenere i fan online con video, lezioni e concerti in streaming. Adesso anche i Pink Floyd hanno deciso di unirsi alle altre band in queste iniziative rendendo disponibili online alcuni dei loro concerti storici.

“Auguriamo il meglio a tutti voi – si legge in un comunicato postato su Facebook sulla pagina della leggendaria band – speriamo che voi e le vostre famiglie stiate bene e al sicuro in questi tempi difficili. Continueremo a pubblicare post come al solito nella speranza di farvi dono di immagini divertenti e interessanti, di musica e di video che possano aiutare tutti noi a superare ciò che stiamo vivendo”.

Il primo live storico che sarà disponibile in streaming a partire da venerdì 17 aprile sul canale YouTube dei Pink Floyd sarà Pulse, film concerto del 1995 che include l’esecuzione dal vivo di ben 22 brani. Il film documenta il famoso The Division Bell Tour e, nello specifico, le 14 serate di residency dell'ottobre del 1994, durante le quali la band si esibì all’Earls Court, la celebre arena londinese. Pulse è di particolare interesse anche per un altro motivo: questo film, infatti, contiene la prima registrazione video dell’esecuzione live dell’intero album The Dark Side Of The Moon.

La pellicola è stata mixata in 5.1 surround sound e rimasterizzata da James Guthrie e include anche le immagini di sfondo utilizzate per i concerti degli anni ’70 del tour di The Dark Side Of The Moon, così come quelle realizzate per i live del 1994. Ecco il LINK AL CONCERTO che sarà trasmesso a partire dalle ore 18 di oggi.

Nel frattempo, mentre Roger Waters è stato costretto a posticipare al 2021 il suo This Is Not a Drill Tour, David Gilmour trascorre il tempo della quarantena a suonare nella sua casa, eseguendo anche delle bellissime cover di Leonard Cohen.