A poche settimane dalla pubblicazione del video ufficiale di Under The Graveyard il Principe delle Tenebre Ozzy Osbourne ha rilasciato in rete il videoclip di "Straight To Hell", il secondo estratto dall'album Ordinary Man di prossima pubblicazione.

In questo nuovo brano il Ozzy è accompagnato da Duff McKagan al basso, Chad Smith alla batteria e Andrew Watt alla chitarra, insieme ad un assolo del grande Slash dei Guns N' Roses.