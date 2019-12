Ozzy Osbourne: pubblicato il video ufficiale di "Under The Graveyard". Guardalo qui

Un video forte che racconta una storia di caduta e rinascita.

Ozzy ha pubblicato il video ufficiale di Under The Graveyard, il primo singolo estratto dal nuovo album "Ordinary Man" in uscita nel 2020.

La storia degli eccessi di Ozzy, il punto più basso e l'aiuto ricevuto da Sharon sono i punti su cui girano questi 5:47 minuti di questo video, toccante e shockante ma che sicuramente ci danno una visione molto umana del Principe delle Tenebre, mostrandone le debolezze come non mai.

Ambientato a West Hollywood nel 1979, il cortometraggio diretto da Jonas Åkerlund è interpretato da Jack Kilmer (figlio di Val Kilmer) nel ruolo di Ozzy e da Jessica Barden nel ruolo di Sharon