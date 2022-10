Russell Crowe su Joaquin Phoenix: “Ci volle mezza giornata per convincerlo a non fuggire dal set del Gladiatore”. Guarda il video

Russell Crowe ama Roma, ormai ne siamo sicuri. Dopo aver passato qualche giorno nella capitale questa estate, per girare un nuovo film, l’attore neozelandese è ora tornato per presenziare alla Festa del Cinema e presentare il suo film Poker Face. A luglio, Crowe non si era risparmiato dal postare online le meraviglie della città eterna, tra cui un selfie al Colosseo insieme alla famiglia e ad una simpatica didascalia: “Ho portato le ragazze a vedere il mio vecchio ufficio”, con riferimento al suo film più famoso, Il Gladiatore.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Questa volta, l’attore ha omaggiato i fan italiani con una bellissima chiacchierata nel corso della presentazione del nuovo film ad una sezione parallela del Festival. Mentre passeggiava tra gli astanti, Crowe ha risposto a qualche domanda e si è lasciato anche andare ai ricordi, raccontando qualche aneddoto della sua carriera.

Tra questi, uno che riguarda il suo collega sul set proprio del Gladiatore, l’attore statunitense Joaquin Phoenix, che nella pellicola interpretava Commodo e aveva all’epoca solo 25 anni.

“Joaquin aveva fatto la prova costume, indossato le tuniche e l'armatura – le parole di Crowe – Si guardava intorno e si chiedeva ‘Ma che cazzo ci faccio qui?’. Andò da Ridley Scott [il regista ndr] e gli disse che non era nel posto giusto e che non sapeva che cosa avrebbe dovuto fare su quel set. ‘Ho provato quei costumi e mi sono visto allo specchio’, diceva, ‘Io sono un ragazzo della Florida, devo mettermi quel costume da gelataio e salutare la gente? Non credo sia il posto per me questo’. C'è voluta, dico sul serio, mezza giornata di persuasione per convincere Joaquin Phoenix a entrare in quel cazzo di costume e per fare quella performance che tutti conoscete bene. Tutto questo c'è voluto, per superare le sue insicurezze”.