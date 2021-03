La storia del film di Sean Penn ispirato da una canzone di Bruce Springsteen! Guarda il trailer

Quando Sean Penn, a inizio anni Novanta, decise di diventare regista c'era una storia che sapeva di dover raccontare nel suo primo film. Una storia ispirata da un brano di Bruce Springsteen. Nel 1982 il Boss stava per pubblicare l'album Nebraska e nella tracklist c’era una canzone che colpì Penn: Highway Patrolman. Il brano racconta la storia di due fratelli le cui vite prendono strade opposte: uno decide di vivere un'esistenza rurale, mentre l’altro diventa un criminale. Penn aveva solo ventidue anni allora, ma, quando decise di girare la sua prima pellicola, sapeva che questa era l'unica storia che voleva raccontare. E lo fece nel 1991 con il film Lupo solitario (The Indian Runner) interpretato da Viggo Mortensen, Charles Bronson, Patricia Arquette, Dennis Hooper, Benicio del Toro e anche la nostra bravissima Valeria Golino.

Penn spiegò all’epoca: "È successo che qualcuno che conoscevo aveva una copia promozionale del disco Nebraska prima che uscisse. E Springsteen chiamò quella sera. L'avevo incontrato una o due volte prima di allora ed ero così commosso da tutto il disco e da Highway Patrolman in particolare. Al telefono con lui, dissi qualcosa del tipo: 'Mi piacerebbe fare un film da questa canzone'. Poi con il passare degli anni mi resi conto che nella mia mente avevo tante immagini ispirate al brano", ha raccontato ancora Penn. “Fino a quando mi convinsi a non perdere più tempo e scrissi la sceneggiatura che poi mostrai a Bruce Springsteen. Lui mi disse di andare avanti, il che fu una sorpresa per me. Sapevo che aveva rifiutato molte cose simili, ma in quella occasione dopo averla letta mi disse che per lui andava bene", ha concluso Penn.