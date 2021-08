La storia di quando Bruce Springsteen ha ispirato Robert The Niro per la sua battuta più famosa in Taxi Driver: 'You Talkin' To Me?'

Bruce Springsteen ha detto di aver preso spesso ispirazione per la scrittura delle sue canzoni dal cinema americano, dalle storie e dai personaggi dei film che ha visto nei drive-in e nei cinema del New Jersey in cui passava intere giornate da ragazzo. In una delle strofe più potenti e drammatiche della sua intera carriera, nella canzone Backstreets dall’album Darkness on the Edge of Town del 1978, Bruce dice attraverso il personaggio di un uomo dal cuore spezzato che parla alla ragazza che lo ha abbandonato:

«Terry, ti ricordi tutti i film che siamo andati a vedere / Cercando di imparare a camminare come quegli eroi che pensavamo di dover diventare?». Bruce ha anche raccontato di aver preso il titolo di una delle sue canzoni simbolo, Thunder Road, da quello di un film del 1958 con Robert Mitchum che parla di un contrabbandiere che finisce nei guai con la polizia e con un mafioso di Chicago, che non ha mai visto ma di cui aveva ammirato la locandina. Bruce Springsteen con lo stile e l’atmosfera realistica e la forza espressiva delle sue canzoni ha ispirato a sua volta il cinema americano, spingendo attori e registi a raccontare con autenticità e passione le storie di persone che vivono ai margini del Sogno Americano, lottando per sopravvivere e per trovare la propria strada.

Uno dei punti di incontro più potenti e spettacolari tra Bruce e il cinema avviene in uno dei film più importanti nella storia del cinema americano, Taxi Driver di Martin Scorsese che nel 1976 racconta la discesa nella spirale della follia tra le strade di una New York buia, sporca e decadente di un personaggio che diventa simbolo dell’antieroe americano, il tassista Travis Bickle interpretato da uno strepitoso Robert De Niro.

C’è una scena che entra nella cultura pop in cui Travis si guarda allo specchio, e immaginando di confrontarsi con qualcuno che vuole fargli del male (uno dei nemici che ormai vede in ogni persona che incontra), si allena a tirare fuori rapidamente la pistola e dice: «You Talkin' To Me?» «Stai parlando con me».

È una delle battute più famose di sempre, che si dice sia stata improvvisata da Robert De Niro davanti alla telecamera di Martin Scorsese. Paul Schrader, autore della sceneggiatura una volta ha detto: «È in assoluto la cosa più bella del film, e non l’ho scritta io». Si dice che ad ispirare questo colpo di genio di Robert De Niro sia stato Bruce Springsteen, che in quegli anni durante i concerti eseguiva una versione esplosiva di un pezo doo-wop del 1961, Quarter to Three in cui incalzava il pubblico ripetendo: «You Talkin' To Me?». Robert De Niro è andato insieme a Martin Scorsese ad uno dei concerti di Springsteen al Roxy Theatre di New York durante il tour del 1975, poco prima che iniziassero le riprese di Taxi Driver, in cui Quarter to Three è uno dei quattro bis e secondo tutte le persone coinvolte nella produzione del film ha preso dalle parole del Boss la sua battuta più celebre. In un’intervista, Bruce Springsteen ha dimostrato la sua modestia dicendo: «Secondo me è una leggenda metropolitana», ma Martin Scorsese ha detto: «Credo proprio che sia vero, perché non abbiamo mai saputo da dove ha preso quella frase».